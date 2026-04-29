Merola | Rammarico e delusione ma sono orgoglioso e vorrei giocare altre 100 partite così

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, il giocatore della Juve Primavera ha espresso rammarico e delusione, ma anche orgoglio. Ha dichiarato di voler continuare a giocare e di essere pronto a disputare altre cento partite come quella appena conclusa. Le sue parole sono state rilasciate nel corso di un’intervista, pochi istanti dopo la partita.

di Marco Baridon Merola, giocatore della Juve Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con l’Atalanta. (inviato all’Arena Civica di Milano) – Stefano Merola, giocatore della Juve Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con l’Atalanta Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata SENSAZIONI DOPO LA SCONFITTA – «C’è rammarico, delusione, dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto e da domani pensare all’obiettivo playoff. Bisogna essere orgogliosi, abbiamo dato il massimo, in questi giorni l’abbiamo provata a preparare nel migliore dei modi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Merola: «Rammarico e delusione ma sono orgoglioso e vorrei giocare altre 100 partite così» Notizie correlate Como a testa alta dopo la delusione. Brucia l’eliminazione in Coppa Italia. Suwarso: "Il risultato fa molto male ma sono orgoglioso della squadra»La delusione cocente in casa Como, dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, viene mitigata dalle parole del presidente... Thuram spiega: «Alcune difficoltà, ma ci sono sempre stato! Giocare per l’Inter è giocare per la storia. Su Lautaro, Pio e Chivu rispondo così»Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per...