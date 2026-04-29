Negli ultimi due settimane, le copertine dei giornali sono cambiate radicalmente nel modo di presentare la vicenda legata alla decisione di concedere la grazia. Inizialmente si lodava la lungimiranza del Colle, ma successivamente si è assistito a un cambio di narratore, con titoli che mettevano in discussione il coinvolgimento diretto della prima carica dello Stato. La copertura mediatica si è evoluta rapidamente, passando da un elogio a un interrogativo sulla responsabilità del protagonista.

È notorio che la grazia è per sua natura divina e ha percorsi celesti che non lambiscono il Quirinale. Metabolizzato il postulato, gli evangelisti non hanno dubbi: «Sul caso Minetti giù le mani da Sergio Mattarella». Il giorno dopo il terremoto provocato dalla lettera del Colle, il capo dello Stato si è svegliato sereno ma davanti a una spremuta di stampa mainstream (Corriere della Sera, Repubblica, Stampa) si è subito preoccupato: lo hanno dipinto come un calligrafo amanuense che copia una pagina di Aristotele, come la mano incorporea di Cornelis Escher con la matita fra le dita. Hanno banalizzato in poche righe (e con eccessi fantozziani) quel ruolo supremo di dominus con facoltà costituzionale di concedere, con decreto proprio, l’atto di clemenza e commutare le pene.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Merito suo», «Ma lui che c’entra?» L’incredibile giravolta in 14 giorni

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