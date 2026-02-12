Olimpiadi che strana l’Italia seconda nel medagliere | non è che è merito del suo ghiaccio? Guardian

L’Italia si trova al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Inaspettatamente, la presenza del ghiaccio sembra aver dato una spinta importante agli atleti italiani, che stanno conquistando medaglie su medaglie. La nazionale italiana di sport invernali fa registrare risultati sorprendenti, portando a casa successi che fanno parlare tutta Europa. La domanda ora è se questa vittoria sia legata davvero alle condizioni di ghiaccio o a un talento crescente.

L’Italia è – per ora – la vera star delle Olimpiadi invernali di Milano a Cortina. E’ seconda nel medagliere, dietro la Norvegia, ed è un po’ una sorpresa. E non è poi così un caso visto che storicamente chi ospita le Olimpiadi invernali a casa sua poi vince mediamente più del solito. Vuoi vedere che c’è un motivo, si interroga un po’ maliziosamente il Guardian. Vuoi vedere è che il merito è nel ghiaccio home-made? In due giorni – scrive il giornale inglese – l’Italia aveva già più medaglie (nove) di quelle vinte a Sochi 2014 (otto) e molte di più di quelle vinte a Vancouver 2010 (cinque). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

#Milano-Cortina 2026 || Oggi l’Italia conquista un oro con Federica Brignone, che sale sul podio nello sci alpino.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono cominciate da pochi giorni e l’Italia si piazza già al secondo posto nel medagliere.

