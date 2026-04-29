Mercato Juventus occasione Nicolas Jackson | attenzione al Milan

Il mercato della Juventus si concentra sulla possibilità di ingaggiare Nicolas Jackson nella prossima sessione. Attualmente in prestito al Bayern Monaco con un obbligo di riscatto da 65 milioni di euro, lo giocatore non ha trovato spazio stabile come attaccante nella squadra tedesca. Il club torinese tiene d'occhio questa situazione, mentre il Milan si presenta come concorrente nel cercare di acquisire il calciatore.

Nicolas Jackson sarà una delle occasioni di mercato della Juventus della prossima stagione. Approdato al Bayern Monaco in prestito con obbligo di riscatto fissato a 65 milioni di euro, non è riuscito a ritagliarsi un posto in pianta stabile come terminale offensivo della squadra bavarese. Finora l’attaccante senegalese di proprietà del Chelsea ha raccolto 30 presenze complessive tra Bundesliga, DFB Pokal e Uefa Champions League, per un totale di 1152 minuti giocati ed è riuscito comunque a raggiungere la doppia cifra con 10 reti stagionali. Su Jackson anche il Milan. Numeri discreti, ma non sufficienti a convincere il Bayern a puntare su di lui anche per il futuro.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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