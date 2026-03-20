Juventus Nicolas Jackson piace per l’attacco

La Juventus sta valutando Nicolas Jackson come possibile rinforzo per l’attacco. Il calciatore, attualmente in forza a una squadra della Premier League, è tra i nomi più caldi sul mercato. La società bianconera ha mostrato interesse per il talento che gioca in Inghilterra e sta monitorando la situazione in vista di eventuali sviluppi.

Nicolas Jackson possibile rinforzo dalla Premier La Juventus guarda anche in Premier League, e come ricorda Tuttosport uno dei nomi che desta maggiore interesse è quello di Nicolas Jackson. L’attaccante inglese è attualmente in prestito al Bayern Monaco e in estate rientrerà al Chelsea. “Una delle piste concrete per il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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