Il Milan sta pianificando le operazioni di mercato per l’estate 2026, con un’attenzione particolare all’acquisto di un attaccante centrale. Tra i nomi inseriti nella lista c’è anche Nicolas Jackson, insieme ad altri calciatori valutati dal direttore sportivo. La società ha già individuato alcuni profili da seguire, senza ancora ufficializzare offerte o trattative in corso. La strategia si concentra sulla ricerca di un bomber del futuro per rinforzare il reparto offensivo.

Mercato Milan, contatto diretto con l’agente di Lewandowski: pronto il duello con la Juve per il colpo a zero? Enzo Fernandez Chelsea, caso rientrato? L’annuncio del suo agente, Javier Pastore Sammarco non ha dubbi: «Per gli attaccanti non è semplice: vivono per il gol e quando non arriva pesa. Però l’impegno e la voglia non sono mai mancati» Spalletti Juve, intesa totale! Accordo fino al 2028 per dare continuità al progetto bianconero. Tutti gli aggiornamenti Fernando Siani in esclusiva a Cagliarinews24: «Palestra è il presente dell’Italia, non è il futuro e dovrebbe essere anche il passato! Sullo Scudetto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, caccia al bomber del futuro: anche Nicolas Jackson nella lista! Gli altri nomi

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