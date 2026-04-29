Mercato Juve | Kelly o Gatti chi tenere il prossimo anno? I raggi X sui due difensori bianconeri

Nel mercato della Juventus si discute sulla scelta tra i difensori Kelly e Gatti per la prossima stagione. Sono stati analizzati i loro ruoli e le prestazioni recenti, evidenziando punti di forza e aree di miglioramento. Il tecnico della squadra ha espresso alcune preferenze, ma la decisione finale dipenderà anche dai piani futuri e dalle strategie di rafforzamento del reparto difensivo. La questione rimane aperta e al centro delle attenzioni di osservatori e tifosi.

di Angelo Ciarletta Mercato Juve: Kelly o Gatti, chi tenere il prossimo anno? L’analisi sui due centrali difensivi e la preferenza di mister Luciano Spalletti. La Juve riflette sul futuro della propria retroguardia in vista della prossima stagione. Con il possibile innesto di un nuovo centrale, la società dovrà operare una scelta dolorosa per ragioni numeriche e di bilancio. I nomi sul tavolo per una possibile partenza sono quelli di Lloyd Kelly e Federico Gatti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Stando a quanto visto negli ultimi mesi, Luciano Spalletti sembra avere già le idee chiare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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MERCATO JUVE, DATE A SPALLETTI UN REGISTA DA SCUDETTO

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