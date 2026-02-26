Gatti attacca l’arbitro | Rosso a Kelly assurdo difensori penalizzati

L’espulsione di Kelly condanna la Juventus a un’eliminazione traumatica dalla Champions League, innescando la durissima reazione di Federico Gatti contro un indirizzo arbitrale ritenuto punitivo per l’intera categoria dei difensori. Il centrale bianconero ha stigmatizzato l’episodio del cartellino rosso, definendo la decisione del direttore di gara come priva di logica tecnica, poiché il contatto è avvenuto esclusivamente come inerzia successiva alla pulizia dell’intervento sul pallone. La defezione numerica ha costretto la squadra di Luciano Spalletti a un’usura energetica fuori scala, culminata nel crollo fisico durante i tempi supplementari nonostante un supporto incessante dell’Allianz Stadium, che ha spinto il gruppo verso una reazione d’orgoglio rimasta tuttavia sterile ai fini della qualificazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Il silenzio di Spalletti, le lacrime di Locatelli, la furia di Chiellini e Gatti per l'espulsione: Stasera l'arbitro...La Juve esce nel modo più crudele dalla Champions League al termine di una partita epica e una rimonta pazzesca riuscita, purtroppo, solo a metà. L'amarezza di una serata che poteva diventare leggenda ... msn.com

Juve, impresa sfiorata con il Galatasaray: Locatelli, Gatti e McKennie non bastano. Furia sull’arbitro per il rosso a KellyUna partita che se la racconti non ci credi. E invece è tutto vero, anche il finale più amaro in una serata che i tifosi della Juve difficilmente dimenticheranno. La squadra di Spalletti ha sfiorato u ... msn.com

La #Juve ci sta provando. Corre, attacca, rischia. L'atteggiamento è giusto. Serve essere più concreti (Gatti, Koop, Chico sbagliano occasioni facili) e non rispondere alle provocazioni ed alle perdite di tempo dei turchi. Concentrati, lucidi e si può tentare #Juve x.com

