Mercato Inter gli occhi nerazzurri su un giovane talento della Bundesliga | tutti i dettagli e la concorrenza…

La società nerazzurra continua a monitorare il mercato tedesco e avrebbe messo gli occhi su un giovane talento della Bundesliga. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità su un possibile interesse concreto e sulla concorrenza che si sta creando intorno a questo giocatore. I dirigenti dell’Inter sono pronti a fare passi concreti se le condizioni saranno giuste.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri puntano gli occhi su un giovane talento della Bundesliga: ecco tutti i dettagli. La concorrenza.. Il calciomercato guarda sempre più lontano e i radar di Inter e Milan si sono accesi contemporaneamente sulla Bundesliga. L'oggetto del desiderio è Kacper Potulski, giovanissimo difensore centrale del Mainz che, nonostante i soli 18 anni, è già considerato uno dei prospetti più interessanti a livello internazionale. Il ragazzo, blindato da un contratto fino al 2028, rappresenta l'identikit perfetto per la politica di ringiovanimento portata avanti sia da Cristian Chivu che da Massimiliano Allegri.

