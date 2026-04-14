Sul mercato dell’Inter si parla di un forte interesse per il difensore Mario Gila in vista della prossima stagione. La società nerazzurra sta valutando i costi dell’operazione, mentre si trova a confrontarsi con la concorrenza di alcuni club esteri. La trattativa per il giocatore del Real Madrid è ancora in fase di definizione, in attesa di sviluppi concreti.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, arrivano conferme sul forte interesse per Mario Gila in vista della prossima stagione: la situazione. L’ Inter di Cristian Chivu,, si prepara a un acceso derby di mercato per rinforzare la difesa in vista della stagione 20262027. Secondo quanto riportato da Milan Vibes e Pietro Balzano Prota, i nerazzurri sono pronti a sfidare i rivali cittadini per il colpo più ambito nel cuore della retroguardia. LEGGI ANCHE: le ultimissime di mercato Inter Mercato Inter e il duello per Gila: Oaktree sfida il Milan e la Premier League per il difensore della Lazio. La strategia. In cima alla lista dei desideri della dirigenza di Viale della Liberazione c’è Mario Gila.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, conferme sul derby con il Milan per Gila: Ausilio tra costi e concorrenza estera

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