Mercato immobiliare 2025 | l’appartamento domina le grandi città

Nel 2025, il settore immobiliare nelle grandi città italiane vede prevalere le ricerche di appartamenti, che rappresentano il 66% delle richieste. Questo dato indica una forte preferenza per le soluzioni abitative di dimensioni ridotte rispetto ad altri tipi di immobili. Le statistiche evidenziano come il mercato si orienti maggiormente verso l'acquisto o l’affitto di appartamenti, lasciando meno spazio a case indipendenti o immobili commerciali.

? Cosa sapere Nel 2025 il 66% delle ricerche immobiliari nelle grandi città italiane riguarda gli appartamenti.. La domanda si concentra su spazi tra 50 e 75 metri quadri per ottimizzare i budget.. Il mercato immobiliare italiano nel 2025 ha confermato una direzione netta: oltre il 66% degli utenti che hanno cercato casa su un portale specializzato ha puntato con decisione sull’appartamento, sia per l’affitto che per l’acquisto. I dati raccolti durante l’ultimo anno analizzano le dinamiche di ricerca in cinque nodi cruciali del Paese, ovvero Milano, Roma, Bologna, Firenze e Napoli, delineando un quadro dove la tipologia abitativa tradizionale domina incontrastata sulle soluzioni più estese o indipendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Mercato immobiliare 2026: CROLLO in arrivo o BOOM dei prezzi

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