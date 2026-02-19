Mercato immobiliare 2025 Verona accelera | prezzi in rialzo in tutta la città

Nel primo semestre del 2025, i prezzi delle case a Verona sono aumentati del 2,4%, a causa della forte domanda proveniente da giovani coppie e investitori. La crescita si è concentrata soprattutto nelle zone centrali, dove le vendite sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente. La richiesta di appartamenti più piccoli ha spinto i prezzi verso l’alto, creando un mercato molto attivo. Questo trend riflette un interesse crescente per il settore immobiliare nella città, che continua a registrare segnali di forte dinamismo.

Analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa: l'area Borgo Milano-Stadio guida la crescita mentre il centro punta sul lusso e sulle locazioni turistiche Nel primo semestre del 2025, il mercato immobiliare di Verona ha mostrato una vitalità significativa, con un incremento complessivo dei prezzi delle case pari al 2,4%. Questa tendenza positiva coinvolge tutte le principali aree cittadine, riflettendo un dinamismo che si estende dal cuore storico fino ai quartieri più periferici. Nel centro storico, i valori hanno messo a segno una crescita dello 0,4%, con prezzi per l'usato signorile nella Ztl che si attestano sui 3.

