Mercato immobiliare 2025 Verona accelera | prezzi in rialzo in tutta la città
Nel primo semestre del 2025, i prezzi delle case a Verona sono aumentati del 2,4%, a causa della forte domanda proveniente da giovani coppie e investitori. La crescita si è concentrata soprattutto nelle zone centrali, dove le vendite sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente. La richiesta di appartamenti più piccoli ha spinto i prezzi verso l’alto, creando un mercato molto attivo. Questo trend riflette un interesse crescente per il settore immobiliare nella città, che continua a registrare segnali di forte dinamismo.
Analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa: l'area Borgo Milano-Stadio guida la crescita mentre il centro punta sul lusso e sulle locazioni turistiche Nel primo semestre del 2025, il mercato immobiliare di Verona ha mostrato una vitalità significativa, con un incremento complessivo dei prezzi delle case pari al 2,4%. Questa tendenza positiva coinvolge tutte le principali aree cittadine, riflettendo un dinamismo che si estende dal cuore storico fino ai quartieri più periferici. Nel centro storico, i valori hanno messo a segno una crescita dello 0,4%, con prezzi per l’usato signorile nella Ztl che si attestano sui 3.🔗 Leggi su Veronasera.it
Carburanti, prezzi al rialzo su tutta la reteI prezzi dei carburanti stanno registrando un aumento su tutta la rete, con particolare incremento per il gasolio.
Torino e le sue case: prezzi, come fare affari, chi si spartisce il mercato immobiliare e dove vivere appena fuori cittàIl mercato immobiliare di Torino è in evoluzione, con variazioni di prezzo e zone sempre più definite.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mercato immobiliare Verona 2025: prezzi in crescita del 2,4%, trainano Borgo Milano, Borgo Roma e Borgo Venezia; Comprare casa a Verona, c’è un quartiere dove il prezzo è di 6.000 euro al mq; Compravendite immobiliari, a Verona sconti tra i più bassi d’Italia: trattative al 6,1%; Immobiliare 2026: prezzi in lieve aumento e affitti ancora in crescita.
Comprare casa a Verona, c’è un quartiere dove il prezzo è di 6000 euro al mqLa macroarea di Borgo Milano-Stadio-Navigatori registra un incremento dei prezzi del 4%. La zona dello Stadio mostra una domanda in crescita a fronte di un’offerta limitata, nonostante le nuove ... quifinanza.it
Mercato immobiliare Verona 2025: prezzi in crescita del 2,4%, trainano Borgo Milano, Borgo Roma e Borgo VeneziaNel complesso, Verona conferma il proprio appeal residenziale: un mercato variegato, sempre più attento all’efficienza energetica e capace di attrarre sia ... giornaleadige.it
Mercato #immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile. I DATI #ISTAT @istat_it x.com
Mercato immobiliare: i prezzi richiesti si stabilizzano e gli annunci toccano il massimo da 11 anni, ma i sovrapprezzi dell’imposta di registro riducono i benefici per gli investitori europei. facebook