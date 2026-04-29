Mercatino di Ceciliano il Calcit raccoglie 14.826 euro

Il Calcit rende noto che durante il mercatino di Ceciliano 2026 sono stati raccolti 14.826,20 euro. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e si è concluso con un buon riscontro anche per le iniziative collaterali organizzate nel corso della giornata. La manifestazione si è svolta il 29 aprile e ha coinvolto numerosi volontari e cittadini, confermando l’interesse per le attività di raccolta fondi.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Il Calcit informa che sono stati raccolti euro 14.826,20. Grande partecipazione al mercatino di Ceciliano 2026 ed apprezzamento per tutte le iniziative collaterali. Un clima gioioso in una giornata splendida domenica scorsa ed un luogo reso magico dai collaboratori di Ceciliano e dall’impegno di tutti i partecipanti. Il ricavato sarà destinato al sostegno del servizio di Cure domiciliari Oncologiche - servizio SCUDO .🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercatino di Ceciliano, il Calcit raccoglie 14.826 euro Notizie correlate Calcit, Mercatino in Danza e Festa dei Bambini ad Arezzo FiereArezzo, 11 marzo 2026 – Al via una nuova maratona benefica in compagnia del Calcit. Leggi anche: Il Red Friday raccoglie 2.300 euro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calcit, domenica 26 aprile torna il Mercatino di Ceciliano; Mercatino del Calcit a Ceciliano; Franco Palazzini: Così nel 1978 ideai il Mercatino dei Ragazzi del Calcit. Una storia che continua; Turismo, bene la mostra sulla Minerva. Tante collaterali. C'è tempo fino al 6 settembre. Mercatino di Ceciliano, il Calcit raccoglie 14.826 euroArezzo, 29 aprile 2026 – Il Calcit informa che sono stati raccolti euro 14.826,20. Grande partecipazione al mercatino di Ceciliano 2026 ed apprezzamento per tutte le iniziative collaterali. Un clima g ... lanazione.it Franco Palazzini: Così nel 1978 ideai il Mercatino dei Ragazzi del Calcit. Una storia che continuaFranco Palazzini, ideatore del Mercatino dei Ragazzi del Calcit, si racconta mentre Arezzo si prepara a colorarsi nuovamente di solidarietà. Domenica 10 maggio, le piazze del centro storico torneranno ... corrierediarezzo.it Terza edizione del mercatino del Calcit sotto il campanile di Ceciliano e 15esima edizione a Ceciliano. Tantissimi i banchini di ragazzi e oltre 200 a pranzo per la grigliata. Maggiori informazioni nei nostri tg. - facebook.com facebook