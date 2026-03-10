Il Red Friday raccoglie 2.300 euro

Nel weekend, i commercianti di Savignano e San Mauro Pascoli hanno organizzato un'iniziativa di solidarietà, raccogliendo 2.306 euro. La somma è stata destinata a sostenere le campagne contro la violenza di genere. L’evento ha coinvolto numerosi negozi e attività locali, che hanno deciso di partecipare in modo attivo alla causa. La cifra finale dimostra l’impegno della comunità su questa tematica.

I commercianti di Savignano e San Mauro Pascoli hanno raccolto 2.306 euro per dire il loro "no" concreto alla violenza di genere. È questo il bilancio dell'edizione 2025 del Red Friday promosso dalle attività commerciali e artigianali riunite nelle associazioni Cocs di Savignano e Made in San Mauro Pascoli dal 24 al 30 novembre 2025, in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Aderendo all'iniziativa, i circa 50 tra bar, ristoranti, esercizi e attività commerciali e artigianali hanno contribuito a raccogliere la somma poi devoluta a sportello Alba e associazione Voce Amaranto, che hanno ricevuto 1.