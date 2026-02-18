Quasi 15mila multe e un milione di euro | l’autovelox che gonfia le casse del Comune

L’autovelox di Prevalle e Paitone ha provocato quasi 15.000 multe e raccolto un milione di euro, causando un aumento delle entrate comunali. La maggior parte delle sanzioni viene notificata grazie a questo dispositivo, che ha portato a un incremento delle entrate grazie alle multe per eccesso di velocità. Per esempio, nel primo trimestre del 2025, le infrazioni rilevate hanno superato del 20% quelle dello stesso periodo dell’anno precedente.

La maggior parte delle multe? Arrivano dritte dall’autovelox. È questo il dato che salta subito all’occhio guardando il bilancio 2025 dell’attività della Polizia locale di Prevalle e Paitone nei due Comuni di competenza. Sulle strade sono fioccate circa 15mila sanzioni e buona parte porta la firma del rilevatore di velocità piazzato sulla 45bis, all’altezza del sottopasso di Prevalle. Un punto ormai ben noto agli automobilisti, soprattutto a chi ha il piede un po’ troppo pesante sull’acceleratore. Non c'è solo la tangenziale che da Salò e dalla Valsabbia porta in città, però. Gli agenti hanno intensificato i controlli anche nei centri abitati, con verifiche mirate grazie ai lettori targhe e un occhio di riguardo al traffico pesante.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

