Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto un ricorso presentato da una cooperativa coinvolta nel settore della refezione scolastica a Castel Volturno. Con questa decisione, è stata sospesa l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto indetto dal Comune. La sospensione riguarda quindi l’assegnazione del contratto per il servizio di refezione destinato alle scuole del territorio. La vicenda riguarda l’intera procedura di gara avviata dall’amministrazione comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Refezione scolastica a Castel Volturno, il Tar Campania (Sezione Ottava) accoglie l’istanza cautelare della società cooperativa New Food: sospesa l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto indetto dal Comune. Il contenzioso nasce a seguito della decisione della Commissione Giudicatrice di decurtare 5 punti all’offerta tecnica di New Food (difesa dal legale Mario Caliendo ), inizialmente prima in graduatoria. La Stazione Appaltante aveva ritenuto non valida la certificazione per la parità di genere presentata dalla cooperativa, poiché rilasciata dall’ente europeo Bqc (accreditato dall’Ente Nazionale Greco Esyd). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Refezione scolastica a Castel Volturno, Tar accoglie ricorso: sospesa aggiudicazione appalto

Maiori: respinto il ricorso al Tar per l’appalto della scuola di via De JusolaE' stato respinto il ricorso sull’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della nuova scuola di via De Jusola, “Torre Schola”.

Agrigento: Tar dà ragione all’Asp, confermato l’appalto per lo smaltimento rifiuti sanitari a rischio. Ricorso respinto.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha confermato l'assegnazione del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio...

Trasporto e mensa scolastica: «Dal 9 dicembre scatta lo stop». I Comuni di Ascoli e Castel di Lama ai ferri corti per i costi dei serviziCASTEL DI LAMA Il comune di Castel di Lama ha deciso di sospendere, dal 9 dicembre, il servizio di scuolabus per alcuni alunni della scuola primaria che abitano nelle frazioni ascolane di Campolungo e ... corriereadriatico.it

Incentivi per la cittadella scolastica, danno erariale da 200mila euro a Castel VolturnoIl responsabile dell'ufficio tecnico di Castel Volturno (Caserta) e altri dipendenti comunali avrebbero ottenuto incentivi per la realizzazione della cittadella scolastica e per altre opere ... fanpage.it