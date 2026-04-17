Mensa scolastica Consiglio di Stato respinge l' appello | resta valida l' aggiudicazione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello riguardante l’appalto per il servizio di refezione scolastica 2026 a Grazzanise. La decisione riguarda la fase cautelare e conferma la validità dell’aggiudicazione. La vicenda giudiziaria si conclude così, almeno temporaneamente, con il mantenimento delle assegnazioni già stabilite. La questione aveva attirato l’attenzione di diverse parti coinvolte nel processo.

Si chiude, almeno nella fase cautelare, la vicenda giudiziaria legata all’appalto per il servizio di refezione scolastica 2026 a Grazzanise. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla società cooperativa New Food, confermando di fatto l’efficacia.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Appalti e mensa scolastica, dal Consiglio di Stato: "Stop al passaggio di cantiere" Regione: Tar respinge il ricorso di Antonella Bundu. “Toscana Rossa” resta fuori dal ConsiglioFIRENZE – Il Tar della Toscana ha rigettato il ricorso della candidata di Toscana rossa Antonella Bundu e della lista a suo sostegno di rideterminare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il pasto della mensa a scuola costa meno di 5 euro, il dubbio: Cosa mangiano i bambini? – Lo scontro politico; Consiglio dei ragazzi, la nuova Sindaca è Alice Simonella; Mensa scolastica ad Oristano, dubbi sul nuovo appalto: Va garantita qualità del servizio; I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice appalti. Monteforte, al via l’Osservatorio sulla Mensa ScolasticaVerifiche periodiche, anche a sorpresa, per constatare di persona la qualità del cibo servito dalla ditta che gestisce il servizio di mensa scolastica a Monteforte Irpino, nei diversi plessi dell’IC ... irpinianews.it I pasti in mensa per i bambini a meno di 5 euro – È dubbio sulla genuinitàOristano Il caso mense arriva in consiglio comunale e diventa subito terreno di scontro politico. Il centrosinistra, con prima firmataria la consigliera Pd Carla Della Volpe, ha presentato un’interpel ... msn.com Li Qiang presiede una riunione esecutiva del Consiglio di Stato Il 17 aprile, il primo ministro cinese Li Qiang ha presieduto una riunione esecutiva del Consiglio di Stato. Durante l'incontro, sono state ascoltate le relazioni sull'avanzamento delle zone pilota di li - facebook.com facebook Saltata la separazione delle carriere, si potrebbero almeno separare i magistrati dai loro parenti. L’auspicio sorge spontaneo guardando a ciò che sta accadendo, lontano dai riflettori, al tribunale di Bergamo. Pochi giorni fa la Quinta commissione del Csm ha x.com