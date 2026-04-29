Meno burocrazia no al massimo ribasso e sostegno all' informazione | le sfide di 80 cooperative culturali

Le cooperative culturali stanno affrontando diverse sfide, tra cui la riduzione della burocrazia e la modifica delle procedure di gara per evitare il massimo ribasso. Si parla anche di un miglioramento dei bandi pubblici, più attuali e sostenibili, e del riconoscimento del ruolo di queste cooperative nel settore. Al centro delle discussioni ci sono poi la lotta alla concorrenza sleale, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, l’accesso ai luoghi della cultura e la tutela delle produzioni artistiche.

Nuovo dialogo con le istituzioni e bandi pubblici da rendere maggiormente attuali e sostenibili, ma non solo: riconoscimento del ruolo delle cooperative, impegno contro la concorrenza sleale, intelligenza artificiale, accesso e valorizzazione dei luoghi della cultura, tutela delle produzioni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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