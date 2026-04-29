Goncalo Ramos è al centro di alcune voci di mercato che lo collegano a Juventus e Milan. La trattativa riguarda una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che indica un interesse concreto delle due società italiane. Il nome del calciatore portoghese viene spesso menzionato nelle discussioni legate alle prossime sessioni di mercato, ma non sono ancora stati resi noti dettagli ufficiali dai club coinvolti.

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© Calcionews24.com - Mendes, ancora tu? 35 milioni di euro, è l’attaccante per Juve e Milan

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