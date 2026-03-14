Gran Galà dello Sport ci siamo Premi a Bucchi Bettini e Giannini

Il Gran Galà dello Sport si svolge questa sera con premiazioni per diverse figure del mondo sportivo. Tra i premiati ci sono Cristian Bucchi, Jacopo Cerutti, Paolo Bettini, Zeno Roveri e Giuseppe Giannini. L’evento si tiene a Bucchi, Bettini e Giannini, con la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore. La serata prevede riconoscimenti per le loro attività e successi.

di Laura Lucente Cristian Bucchi, Jacopo Cerutti, Paolo Bettini, Zeno Roveri, Giuseppe Giannini, la Boxe Nicchi, Susanna Marcellini, Niccolò Fontana, Daniel Tonoli, Samuele Angori: sono i protagonisti della nona edizione del Gran Galà dello Sport "Città ", in programma lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale "Mario Spina". Undici i riconoscimenti complessivi — uno in più rispetto al passato — grazie all’ingresso del Premio Coni al Merito Sportivo. Il Premio "Corrado Viciani" andrà a Bucchi, allenatore dell’Arezzo. Il Premio "Fabrizio Meoni" andrà al motociclista Jacopo Cerutti, tra i più affermati specialisti italiani di enduro e rally raid, capace di imporsi nelle più importanti competizioni internazionali di categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gran Galà dello Sport, ci siamo. Premi a Bucchi, Bettini e Giannini Articoli correlati Premi speciali e meriti sportivi al Galà dello Sport di Poppi“Una bellissima festa che ci ha unito nei valori dello sport: fratellanza, rispetto, comunità. Leggi anche: Torna il “Gran galà dello sport – città di Castiglion Fiorentino” Una raccolta di contenuti su Gran Galà Temi più discussi: Conto alla rovescia per la IX edizione del Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino; Torna il Gran Galà dello Sport; VIDEO / Presentato il Gran Galà dello Sport 2026. Tra i premiati anche mister Bucchi; A Castiglion Fiorentino torna il Gran Galà dello Sport: sul palco Bettini, Giannini e le nuove promesse. Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. A Coverciano presentata la IXª edizioneL’evento si svolgerà lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ... msn.com A Castiglion Fiorentino torna il Gran Galà dello Sport: sul palco Bettini, Giannini e le nuove promessePresentata a Coverciano la nona edizione dell’evento dedicato ai valori dello sport: undici premi tra campioni, giovani talenti e giornalismo sportivo. I proventi saranno devoluti alla Misericordia ... intoscana.it Presentata a Coverciano la IXª edizione del Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino”. - facebook.com facebook