Memoria estrema | il nuovo chip al grafene resiste a 700 °C

Ricercatori di un'università statunitense hanno presentato un nuovo tipo di memristore al grafene che può resistere a temperature fino a 700 gradi Celsius. Il dispositivo, annunciato per marzo 2026, rappresenta un passo avanti nella tecnologia dei componenti elettronici. Il grafene, materiale noto per le sue proprietà conduttive, viene utilizzato in questo caso per creare un chip che mantiene le sue caratteristiche anche a temperature elevate.

? Cosa sapere Ricercatori USC presentano memristore al grafene resistente a 700 gradi nel marzo 2026.. La tecnologia abilita l'elettronica per missioni su Venere e calcoli IA ad alta efficienza.. Un nuovo dispositivo di memoria capace di resistere a temperature estreme di 700 °C è stato presentato nel marzo 2026 da un team di ricerca guidato da Yang, presso la USC Viterbi School of Engineering e la USC School of Advanced Computing di Los Angeles. Questa scoperta tecnologica, che sfida i limiti fisici dell'elettronica convenzionale, rappresenta un salto generazionale rispetto ai componenti attuali, che solitamente iniziano a mostrare segni di cedimento strutturale o funzionale una volta superati i 200 °C.🔗 Leggi su Ameve.eu

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