Memoria al grafene | il nuovo chip che sfida i 700°C e il calore estremo

Un gruppo di ricercatori in California ha creato un nuovo chip a memoria basato sul grafene, capace di funzionare a temperature fino a 700°C. Il dispositivo è di dimensioni nanometriche e si distingue per la resistenza al calore estremo rispetto alle tecnologie attualmente in uso. La ricerca è stata condotta sotto la guida di un team coordinato da un ricercatore di nome Yang.

Un team di ricerca guidato da Yang ha sviluppato in California un dispositivo a memoria nanometrica capace di resistere a temperature di 700 °C, superando i limiti dell’elettronica attuale. La scoperta, pubblicata il 26 marzo 2026, introduce un memristore che utilizza il grafene per prevenire i guasti termici tipici dei componenti standard. La soglia dei 700 gradi centigradi rappresenta un confine fisico estremo, paragonabile agli ambienti dove operano le sonde spaziali destinate a breve durata, le trivellazioni geotermiche o la materia fusa della lava. Fino ad oggi, l’elettronica convenzionale subisce un deterioramento irreversibile quando si supera la fascia dei 200 °C.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Memoria al grafene: il nuovo chip che sfida i 700°C e il calore estremo Notizie correlate Dalla Ue via libera ad aiuti di Stato italiani per chip fotonici al grafeneAGI - Via libera della Commissione europea a un sostegno da 211 milioni di euro dello Stato italiano per lo sviluppo di ricetrasmettitori ottici... Pixel 10 a soli 549€: il nuovo chip Tensor G5 sfida i rivali su AmazonUn’opportunità di mercato che scuote il segmento dei top di gamma vede il Google Pixel 10 protagonista su Amazon, dove il dispositivo con processore... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Realizzato un chip che funziona a oltre 700 gradi; Ingegneri creano un chip che resiste a temperature superiori alla lava fusa (e apre la strada a una nuova era per l’IA). Realizzato un chip che funziona a oltre 700 gradiUn team della University of Southern California, grazie all’impiego del grafene, è riuscito a realizzare un dispositivo di memoria – un memristore, per l’esattezza – in grado di resistere per decine d ... media.inaf.it Consumano il 30% in meno: arrivano i nuovi sistemi di riscaldamento al grafeneRepower Italia ed ESA NanoTech hanno annunciato una collaborazione per distribuire i sistemi di riscaldamento G-radiant Plug&Play basati su grafene. La tecnologia promette maggiore efficienza ... hwupgrade.it Arte, memoria e territorio. Dialogo tra Fondazione Sicilia e Gibellina Capitale Italiana #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Il Presidente Usa - durante un evento in memoria di Charles Kirk, organizzato in Arizona - non ha parlato soltanto del conflitto con l'Iran, ma anche di questioni interne: dai migranti, alla lotta alla droga. x.com