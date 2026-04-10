Dalla Ue via libera ad aiuti di Stato italiani per chip fotonici al grafene
La Commissione europea ha approvato un aiuto di 211 milioni di euro proveniente dallo Stato italiano, destinato allo sviluppo di ricetrasmettitori ottici fotonici basati sul grafene. Questo finanziamento è stato assegnato a una piccola e media impresa italiana specializzata in tecnologie per i chip, che si occupa di tecnologie avanzate nel settore dei componenti ottici. La decisione riguarda un progetto volto a potenziare la produzione di chip fotonici innovativi.
AGI - Via libera della Commissione europea a un sostegno da 211 milioni di euro dello Stato italiano per lo sviluppo di ricetrasmettitori ottici fotonici basati sul grafene da parte di CamGraPhIC, pmi italiana attiva nelle tecnologie per i chip. L'aiuto, approvato nell'ambito delle regole Ue sugli aiuti di Stato, sarà erogato sotto forma di sovvenzione diretta e servirà a rafforzare un progetto industriale che sarà sviluppato tra Pisa, in Toscana, e Bergamo, in Lombardia, con il coinvolgimento di università e organizzazioni di ricerca e tecnologia. I ricetrasmettitori ottici sono componenti che consentono di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce, invece che con elettroni, all'interno dei chip. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Innovazione, chip fotonici e pillole smart: 750mila euro dall’Unione Europea
Energia, via libera Ue a 6 miliardi di aiuti per produzione idrogeno verdeLa Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue in materia di aiuti di Stato, un programma italiano da 6 miliardi di euro per sostenere...
Temi più discussi: L'Ue approva l'accordo con il Regno Unito su Gibilterra; L’UE approva gli aiuti di Stato dell’Italia per ricetrasmettitori ottici; Malattia cronica da trapianto contro l'ospite, via libera Ue a belumosudil ?; Produzione d’idrogeno, dall’Ue l’autorizzazione per sei miliardi di aiuti.
Ue, via libera al piano italiano da 6 miliardi per l’idrogeno greenROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha dato il via libera al programma italiano da 6 miliardi a sostegno della produzione di ... notizie.tiscali.it
Nuovi incentivi per l’idrogeno rinnovabile, c’è il via libera UeIl regime vale 6 miliardi di euro e punta a sostenere con CfD la produzione di H2 fino a 200mila tonnellate l’anno entro il 2029. qualenergia.it
La Stampa. . È stato un incontro cordiale quello tra papa Leone e il presidente francese Emmanuel Macron in Vaticano. Il presidente è stato accolto nel cortile di san Damaso da monsignor Leonardo Sapienza. Quindi insieme alla moglie Brigitte è salito nella b - facebook.com facebook
174 anni dalla Fondazione della Polizia di Stato. In piazza del Popolo a Roma #essercisempre 1852-2026. Esposta per la prima volta la macchina dell'On Aldo Moro. E' il "Percorso della memoria", dedicato ai 21 poliziotti delle scorte che dal giugno 1976 al lu x.com