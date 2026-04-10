La Commissione europea ha approvato un aiuto di 211 milioni di euro proveniente dallo Stato italiano, destinato allo sviluppo di ricetrasmettitori ottici fotonici basati sul grafene. Questo finanziamento è stato assegnato a una piccola e media impresa italiana specializzata in tecnologie per i chip, che si occupa di tecnologie avanzate nel settore dei componenti ottici. La decisione riguarda un progetto volto a potenziare la produzione di chip fotonici innovativi.

AGI - Via libera della Commissione europea a un sostegno da 211 milioni di euro dello Stato italiano per lo sviluppo di ricetrasmettitori ottici fotonici basati sul grafene da parte di CamGraPhIC, pmi italiana attiva nelle tecnologie per i chip. L'aiuto, approvato nell'ambito delle regole Ue sugli aiuti di Stato, sarà erogato sotto forma di sovvenzione diretta e servirà a rafforzare un progetto industriale che sarà sviluppato tra Pisa, in Toscana, e Bergamo, in Lombardia, con il coinvolgimento di università e organizzazioni di ricerca e tecnologia. I ricetrasmettitori ottici sono componenti che consentono di trasmettere e ricevere dati attraverso la luce, invece che con elettroni, all'interno dei chip. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dalla Ue via libera ad aiuti di Stato italiani per chip fotonici al grafene

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La Stampa. . È stato un incontro cordiale quello tra papa Leone e il presidente francese Emmanuel Macron in Vaticano. Il presidente è stato accolto nel cortile di san Damaso da monsignor Leonardo Sapienza. Quindi insieme alla moglie Brigitte è salito nella b - facebook.com facebook

174 anni dalla Fondazione della Polizia di Stato. In piazza del Popolo a Roma #essercisempre 1852-2026. Esposta per la prima volta la macchina dell'On Aldo Moro. E' il "Percorso della memoria", dedicato ai 21 poliziotti delle scorte che dal giugno 1976 al lu x.com