Siti Unesco più visitati d?Italia | la classifica 2025 Il primato della Puglia | la classifica

Secondo una classifica aggiornata al 2025, l’Italia vanta il maggior numero di siti riconosciuti dall’Unesco a livello mondiale. Tra le regioni italiane, la Puglia si conferma come quella con il maggior numero di siti inseriti nella lista dei patrimoni dell’umanità. La classifica si basa sui dati relativi alle visite e ai riconoscimenti ufficiali, evidenziando la presenza di numerosi luoghi di interesse culturale e naturale nel paese.

L’Italia resta saldamente sul gradino più alto del podio mondiale per numero di siti riconosciuti dall’Unesco. Un primato che non è solo una questione di prestigio burocratico, ma un motore economico e culturale senza sosta. Guardando ai dati più recenti del 2025 e di questo inizio 2026, la classifica dei luoghi più visitati nel Belpaese vede un dominio incontrastato delle grandi aree archeologiche e delle città d’arte, poli magnetici che continuano ad attrarre milioni di viaggiatori da ogni continente. In questo scenario di giganti, la Puglia si ritaglia un ruolo da protagonista, posizionando le sue perle tra le mete più ambite del Mezzogiorno.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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