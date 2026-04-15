Un uomo si confronta con il sistema mediatico in un momento in cui in Italia i principali protagonisti politici sono al centro dell’attenzione dei media. La scena si sposta da Budapest a Roma, dove il rapporto tra potere e informazione sembra influenzare le narrazioni pubbliche. Le dinamiche tra i media e le figure politiche continuano a essere al centro del dibattito pubblico, con particolare attenzione alla gestione delle notizie e alla rappresentazione delle figure di spicco.

C’è odore di plastica bruciata nell’aria dell’Europa mediatica, un misto di propaganda e palinsesti addomesticati che ti si attacca ai polmoni come fumo da sala slot. A Budapest, Peter Magyar arriva al potere e annuncia di voler chiudere i media pubblici per rifondarli sul modello BBC: "Abbiamo diritto a un sistema pluralista, conforme agli standard dalla Bbc o anche migliore". Una promessa che sa di vendetta e rivoluzione insieme, dopo anni di monologo sotto quel Big Mac dal gusto soviet di Viktor Orbán. Ma guai a sentirsi superiori da questa parte delle Alpi. In Italia il telecomando è da decenni un’arma politica, non un oggetto domestico. Giorgia Meloni governa mentre il sistema radiotelevisivo pubblico piega il busto, tra nomine chirurgiche e narrazioni addomesticate.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Peter Magyar sfida il sistema mediatico, mentre in Italia Giorgia Meloni e l’ombra di Silvio Berlusconi dominano il racconto

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Una delle prime mosse del nuovo governo ungherese di Peter Magyar è chiudere i media pubblici. "Abbiamo diritto a un sistema pluralista, conforme agli standard dalla Bbc o anche migliore - ha detto il premier che ha battuto Orbán, al potere da 16 anni -. La - facebook.com facebook

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