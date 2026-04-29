Il premier ha ricordato la figura di un noto imprenditore italiano, descrivendolo come un grande esempio di ispirazione per le proprie scelte politiche. Ha sottolineato il ruolo di questo uomo nel contribuire alla crescita economica del paese, evidenziando come il suo lavoro abbia lasciato un segno duraturo. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla visione e l’anticipazione delle sfide future, rievocando le qualità di un personaggio che ha saputo leggere i cambiamenti in anticipo.

Un visionario, un “veggente”, un uomo che sapeva leggere il futuro e che ancora oggi dimostra la sua straordinaria attualità politica. “Un ispiratore”, lo definisce Giorgia Meloni, nel 120° anniversario della nascita di un grande italiano: Enrico Mattei. La premier, oggi, ha ricordato l’importanza di un uomo che in vita ha sempre cercato di evitare il collasso delle aziende italiane, battendosi per evitare di liquidare l’Agip e trasformandola poi in Eni con un logo nuovo. Già dal 1957, Mattei aveva iniziato a pensare all’evoluzione della compagnia petrolifera nel campo dell’energia nucleare: fu dunque un precursore degli argomenti sulla sostenibilità che ancora oggi dominano il dibattito pubblico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni e l’esempio di Enrico Mattei: “Un grande italiano, ispira la nostra azione. Fu tra gli artefici del miracolo economico”

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Quest’uomo qui si chiamava Enrico Mattei. È stato uno dei grandi italiani del Novecento. Forse troppo grande. Partigiano, comandante della Resistenza cattolica, politico, imprenditore illuminato. Ma prima di tutto: un visionario. Uno che letteralmente si è fatto - facebook.com facebook