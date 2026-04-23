Rosangela Mattei, nipote del fondatore dell'Eni e sorella di Pietro, ha commentato con l'Adnkronos la diffida inviata dal fratello al governo, definendola “pura follia”. La diffida riguarda il Piano Mattei, avviato da tre anni dal governo per aumentare l’autonomia energetica dell’Italia. La famiglia Mattei si trova coinvolta in questa disputa legale che riguarda il progetto di politica energetica nazionale.

“Pura follia”. Commenta così con l'Adnkronos Rosangela Mattei, nipote del fondatore dell'Eni Enrico e sorella di Pietro, la notizia della diffida inviata dal fratello a Palazzo Chigi, che da tre anni ha lanciato il Piano Mattei per garantire all'Italia una maggiore autonomia energetica. “Dovremmo essere entusiasti, non fare cause, tantomeno denunce penali”. A Rosangela Mattei non è piaciuta la diffida che suo fratello ha inviato a Palazzo Chigi per richiedere la revoca del cognome di famiglia dall'omonimo Piano di partenariato con l'Africa che si ispira alla memoria di Enrico Mattei. "Pura Follia - commenta la sorella, 77enne fondatrice del Museo Mattei di Matelica - Da quando ho 13 anni mi dedico alla tutela della sua memoria.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La nipote di Enrico Mattei contro la diffida del fratello al governo Meloni: "Pura follia"

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