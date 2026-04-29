Meloni | doveroso ricordare i giornalisti caduti per il loro lavoro

Il Parlamento ha approvato ufficialmente la celebrazione della giornata nazionale dedicata ai giornalisti caduti durante il loro lavoro, fissata per il 3 maggio di ogni anno. La decisione arriva dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio, che ha sottolineato l'importanza di ricordare chi ha perso la vita svolgendo la professione. La data sarà dedicata a onorare la memoria di chi ha contribuito a fare informazione, anche a costo della vita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvata la giornata nazionale del 3 maggio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione unanime in Senato della proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi nell’esercizio della professione. Secondo la premier, si tratta di un riconoscimento atteso da anni e finalmente concretizzato, che segna un passo importante nella valorizzazione del ruolo dell’informazione. Un impegno per la libertà di informare. A partire da ora, ogni 3 maggio l’Italia renderà omaggio ai giornalisti che hanno perso la vita per garantire il diritto dei cittadini a essere informati.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni: doveroso ricordare i giornalisti caduti per il loro lavoro Notizie correlate “L’influenza degli influencer”: il giornalisti Morgera e Ronzitti presentano il loro libroLa Biblioteca del Vicolo, all’interno del Santa Spazio Culturale – Ex Convento di Santa Chiara, continua il suo percorso di promozione culturale con... Leggi anche: Foibe, Meloni: "Ricordare è giustizia"