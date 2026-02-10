Foibe Meloni | Ricordare è giustizia

Oggi l’Italia ricorda le vittime delle Foibe, un episodio che per decenni è stato nascosto o ignorato. Meloni ha detto che ricordare quei momenti è un atto di giustizia e ha sottolineato quanto sia importante mantenere viva questa memoria. Per molte persone, questa giornata serve anche a non dimenticare le sofferenze di chi ha subito quel terribile passato.

9.33 Nel Giorno del Ricordo, l'Italia fa memoria di "una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, oblio e indifferenza". Così Meloni. "Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata: centinaia di migliaia di italiani abbandonarono tutto pur di non rinunciare alla propria identità. La Nazione non abbia paura della verità, ricacciando nell'ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista. Il ricordo non è rancore, ma giustizia".

