L' affondo di Macron | Meloni non commenti gli affari francesi Da Roma | Stupore per le sue parole

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accusato la premier italiana Giorgia Meloni di intervenire negli affari interni della Francia, chiedendole di non commentare. La richiesta arriva dopo le dichiarazioni di Meloni sull’attivista ucciso, che hanno suscitato reazioni a Parigi. Da Roma, alcuni esponenti politici sono rimasti sorpresi e critici verso le parole di Macron, ritenendole un’ingerenza in questioni italiane. La polemica si infiamma tra due governi che si confrontano su temi delicati e ancora aperti.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla premier italiana Giorgia Meloni di non "commentare" gli affari francesi dopo le osservazioni fatte sull'attivista ucciso. "Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio italiana sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque in un pestaggio ad opera di avversari politici. Macron "segue attentamente la situazione" provocata dalla morte del militante nazionalista Quentin Deranque e - come i familiari del giovane - esorta ad evitare "qualsiasi meccanismo di violenza".