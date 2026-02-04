Referendum | M Meloni ' stupore per accuse su video Pd accostamento a fascisti è la verità'

La premier Giorgia Meloni si mette in mezzo alle polemiche sul referendum. Risponde con fermezza alle accuse di alcuni politici, anche iscritti al suo partito, che hanno detto che il Pd paragona chi vota sì ai fascisti. Meloni dice di essere stupita e ribadisce che le accuse sono infondate.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Leggo con stupore che diversi esponenti politici, taluni persino iscritti al nostro partito, accusano il Pd di 'accomunare chi vota SI ai fascisti', e dunque di fare una polemica politica di basso livello, poco elegante". Lo dice il senatore del Pd Marco Meloni a proposito della campagna social per il referendum. "Non mi pare che costoro abbiano criticato altrettanto severamente la propaganda, questa sì becera e menzognera, della destra di FdI, secondo la quale i criminali che hanno pestato gli agenti di polizia a Torino sarebbero sostenitori del NO -prosegue Meloni-.

