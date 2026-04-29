Durante la semifinale tra Psg e Bayern, conclusa con nove reti complessive, si sono osservati spunti che evidenziano un modo di giocare molto offensivo e spettacolare. Questo stile, caratterizzato da un ritmo elevato e da un approccio aperto, ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Un commento di un noto commentatore ha sottolineato come il calcio moderno stia assumendo caratteristiche simili a quelle di altri sport, suscitando discussioni sulla sua evoluzione.

La spettacolare semifinale di ieri tra Psg e Bayern, terminata con ben 9 gol complessivi, apre una riflessione su quello che potremmo definire il “dark side of the moon” di questo modo di giocare, un approccio che si potrebbe definire “allegro”. Una deriva che indubbiamente aumenta la spettacolarizzazione e gli indici di ascolto, ma che lascia poco al gioco del calcio in senso stretto. Alla fine, quando una delle due squadre sarà eliminata, cosa se ne farà dei gol segnati? Non resterà il rimpianto del gol che avrebbe potuto non subire? Ecco, questo è anche il pensiero di Sandro Melli, storico bomber del Parma, che ha usato meno peli sulla lingua.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Melli: “Il calcio attuale è diventato la nuova Nba, mi fa letteralmente ca**re”

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