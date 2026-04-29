Un ex calciatore ha commentato su Facebook la partita tra Psg e Bayern, affermando che il calcio mostrato in quella sfida gli provoca fastidio e paragonandolo all'NBA, sottolineando che secondo lui è apprezzato solo da chi non comprende il calcio. Ha aggiunto che il match interessa principalmente a televisioni, telecronisti e tifosi che si accontentano di vedere poco. Le sue parole sono diventate subito virali sui social.

Lo spettacolo offerto ieri sera nella semifinale d'andata di Champions al Parco dei Principi da Psg e Bayern Monaco non ha messo d'accordo tutti. Mentre Rafa Leao su Twitter ha esaltato il 5-4 finale, Alessandro Melli, ex attaccante di Parma, Samp e Milan, su Facebook ha espresso parere diametralmente opposto: "Andrò controcorrente, ma tra la Var e un gioco che oramai non prevede più la difesa, la marcatura, il filtro a centrocampo, questo calcio a me fa letteralmente cag.. Sapete chi ama questo calcio? Le televisioni, i telecronisti e i tifosi a cui basta vedere dei goal ma che non capiscono nulla di questo gioco. Il calcio attuale è diventato la nuova Nba".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Melli controcorrente: "Psg-Bayern? Questo calcio mi fa cag... È come l'Nba, piace a chi non capisce nulla"

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