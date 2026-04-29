Un ex attaccante ha commentato su Facebook la partita tra Psg e Bayern, affermando che il calcio mostrato in questa sfida non gli piace e paragonandolo all’NBA. Ha aggiunto che il match interessa principalmente a televisioni, telecronisti e tifosi che si accontentano di guardare senza approfondire. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio su come vengono rappresentati e percepiti gli incontri di alto livello.

Lo spettacolo offerto ieri sera nella semifinale d'andata di Champions al Parco dei Principi da Psg e Bayern Monaco non ha messo d'accordo tutti. Mentre Rafa Leao su Twitter ha esaltato il 5-4 finale, Alessandro Melli, ex attaccante di Parma, Samp e Milan, su Facebook ha espresso parere diametralmente opposto: "Andrò controcorrente, ma tra la Var e un gioco che oramai non prevede più la difesa, la marcatura, il filtro a centrocampo, questo calcio a me fa letteralmente cag.. Sapete chi ama questo calcio? Le televisioni, i telecronisti e i tifosi a cui basta vedere dei goal ma che non capiscono nulla di questo gioco. Il calcio attuale è diventato la nuova Nba".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Melli controcorrente: "Psg-Bayern? Questo calcio mi fa cag... Piace a chi non capisce nulla, è come l'Nba"

Notizie correlate

Melli controcorrente: "Psg-Bayern? Questo calcio mi fa cag... È come l'Nba, piace a chi non capisce nulla"Lo spettacolo offerto ieri sera nella semifinale d'andata di Champions al Parco dei Principi da Psg e Bayern Monaco non ha messo d'accordo tutti.

Leggi anche: Leao, applausi a Psg-Bayern o tackle su Serie A e Milan? "Questo è il vero calcio"

Altri aggiornamenti

Si parla di: PSG-Bayern Monaco da Oscar del calcio? Non per Alessandro Melli che va controcorrente.

PSG-Bayern Monaco da Oscar del calcio? Non per Alessandro Melli che va controcorrenteL’andata della semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, giocata al Parco dei Principi di Parigi, è stata un vero e proprio spettacolo per gli amanti del calcio. Una partita sensazionale ... sportal.it

PSG-Bayern 5-4: la scienza dietro una tra le partite più folli della storia - Focus.itUn 5-4 da record tra PSG e Bayern Monaco: perché le difese d'élite sono crollate? Scopri la spiegazione scientifica e psicologica dietro questo caos tattico. focus.it