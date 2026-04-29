Un incidente avvenuto a Melito ha lasciato un uomo in coma dopo essere stato travolto da un SUV. Un video riprende la scena, mostrando una moto che corre verso Secondigliano e una Jeep bianca che emerge da un’area di sosta poco prima dell’impatto. Le immagini sono state diffuse nelle ultime ore e sono al centro dell’indagine in corso.

Una moto che sfreccia verso Secondigliano e una Jeep bianca che sbuca da un'area di sosta prima del tonfo. Pochi frame. Circa trenta secondi ripresi dalla telecamera di videosorveglianza di un negozio che registrano quello che è accaduto alle 4 del 20 aprile in via Roma, altezza civico 37. La svolta nelle indagini sull'incidente che stava per costare la vita a Domenico Nikolic, 20 anni, arriva da un filmato trasmesso alle forze dell'ordine che mette in discussione la versione iniziale. Domenico, in sella alla sua Honda Africa Twin, non avrebbe urtato il paraurti posteriore della Jeep perché correva troppo nè avrebbe accelerato di colpo schiantadosi contro il Suv che procedeva lungo via Roma.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Melito. In coma dopo l?incidente, spunta un video choc: «Fu travolto da un Suv»

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