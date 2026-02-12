Travolto da una valanga il finanziere Erik Pettavino muore dopo giorni di coma | saranno donati gli organi

Erik Pettavino, il finanziere del Soccorso alpino travolto da una valanga durante un’esercitazione, è morto dopo sei giorni di coma. Venerdì scorso, mentre partecipava a un addestramento, la neve ha ceduto e l’ha sepolto sotto metri di ghiaccio. I soccorritori sono riusciti a tirarlo fuori, ma le ferite sono state troppo gravi. Ora si pensa alla donazione degli organi, sperando che la sua morte possa aiutare altre persone.

Il 30enne Erik Pettavino, finanziere del Soccorso alpino, è morto dopo sei giorni di coma. Venerdì 9 febbraio il giovane era stato travolto da valanga durante un'esercitazione. Nelle prossime ore verrà rispettato il suo desiderio di donare gli organi.

