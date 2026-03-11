Incidente a Milano travolto da un suv mentre attraversa la strada

Un giovane di 19 anni è stato investito da un Suv Mercedes mentre attraversava le strisce pedonali in via Lodovico il Moro a Milano. L’incidente è avvenuto durante la giornata e i soccorsi sono intervenuti sul posto. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto e ha avviato le indagini. Non sono ancora noti dettagli sulle condizioni del ragazzo.

Un ragazzo di 19 anni è stato travolto da un automobilista alla guida di un Suv Mercedes mentre attraversava via Lodovico il Moro, a Milano, sulle strisce pedonali. È successo nel primissimo pomeriggio di mercoledì 11 marzo.L'incidenteTutto è accaduto poco dopo le 13 all'altezza del civico 163.