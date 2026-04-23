Roma Elon Musk dona un altro milione per valorizzare il patrimonio archeologico

Un imprenditore noto per i suoi investimenti nel settore tecnologico ha deciso di contribuire con un milione di euro alla tutela del patrimonio archeologico legato alla civiltà romana nella capitale. La donazione è stata annunciata in data odierna e si aggiunge a precedenti finanziamenti destinati alla valorizzazione dei siti storici della zona. Nessuna altra informazione sui progetti specifici o sui beneficiari è stata resa nota.

Roma, 23 aprile 2026 – Elon Musk torna a finanziare il patrimonio archeologico e culturale legato alla civiltà romana. In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri, 21 aprile, lo staff dell’imprenditore statunitense ha annunciato in una nota un nuovo stanziamento da un milione di dollari, che porta a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo destinato in meno di due anni alla tutela e allo studio dell’antica Roma. «Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell’antica Roma», si legge nella nota diffusa dal suo staff.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Elon Musk ha donato un milione di euro per il patrimonio archeologico di RomaElon Musk ha donato un milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico della Capitale. Leggi anche: Natale di Roma, Musk dona un milione di dollari per il patrimonio archeologico Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Natale di Roma, da Elon Musk 1 milione di dollari per patrimonio archeologico della Capitale; Natale di Roma, Elon Musk dona un milione di euro per preservare e studiare la storia della Capitale; Elon Musk dona 1 milione per Roma: nuovo impulso alla tutela del; Elon Musk, il regalo per il Natale di Roma: 1 mln di dollari alla Capitale. Elon Musk dona un milione di euro a Roma per salvaguardia patrimonio archeologicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Elon Musk dona un milione di euro a Roma per salvaguardia patrimonio archeologico ... tg24.sky.it Elon Musk dona un milione di euro per Natale di Roma: preservare e studiare la storia della CapitaleCon questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell'antica Roma. Le risorse sono arrivate a ... rainews.it Tesla e la scommessa da 25 Miliardi: l'ennesimo azzardo di Elon Musk tra intelligenza artificiale e robotica - facebook.com facebook #Tesla batte le attese su utili e margini. Elon Musk promette investimenti sull’ #AI per 25 miliardi, il triplo del 2025 x.com