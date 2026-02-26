Velletri | usava soldi pubblici per pagare un ex dirigente sospeso funzionario Tribunale

Scandalo al Tribunale di Velletri: un funzionario accusato di peculato per uso irregolare di fondi pubblici. Un funzionario in servizio presso il Tribunale di Velletri è stato coinvolto in un grave scandalo di malversazione. Utilizzando in modo irregolare fondi pubblici, l’uomo ha pagato un ex dirigente dello stesso Tribunale, ora in pensione. A seguito di un’indagine approfondita condotta dai finanzieri della compagnia di Velletri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica locale, è stata emessa un’ordinanza di misura interdittiva nei confronti del funzionario, accusato di peculato. Il provvedimento prevede il divieto di dimora nel comune di Velletri e la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per un periodo di dodici mesi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

