Un esperto ha presentato nuove proposte per migliorare la diagnosi e la gestione del melanoma, proponendo l’introduzione di tecnologie avanzate e aggiornamenti nei livelli essenziali di assistenza (LEA). La presentazione si è concentrata sulle strategie per affrontare questa forma di tumore, evidenziando l’uso di strumenti innovativi e di procedure più efficaci. La discussione riguarda l’implementazione di queste misure nel sistema sanitario nazionale.

? Cosa sapere Giovanni Pellacani propone nuovi LEA e tecnologie diagnostiche per la gestione del melanoma.. L'integrazione di microscopia e fotografia permetterebbe diagnosi precoci riducendo i costi del SSN.. Il 29 aprile 2026, Giovanni Pellacani, presidente della SIDeMaST, ha delineato una strategia per trasformare la gestione del melanoma attraverso l’integrazione di nuove tecnologie nei LEA e la creazione di canali diagnostici separati. L’obiettivo è colpire il tumore nelle fasi iniziali, riducendo al contempo i costi per il Servizio Sanitario Nazionale e accorciando le attese per i pazienti oncologici. La proposta della SIDeMaST per una diagnosi precoce e sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melanoma: la sfida per fermare il tumore con nuove tecnologie e LEA

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