Meglio parlarne prima che mai | a Milano arriva Unite & Plurali tre giorni per rimettere i diritti al centro del futuro

A Milano dal 15 al 17 maggio 2026 si svolge “Unite & Plurali”, un evento di tre giorni dedicato a mettere al centro i diritti e le differenze. L’evento si tiene presso il BASE e rappresenta un momento di confronto e riflessione su temi legati all’inclusione e alla tutela dei diritti delle diverse comunità. L’iniziativa coinvolge diverse realtà e figure impegnate nel promuovere l’uguaglianza.

Volete sapere cosa significa oggi essere "Unite & Plurali"? Basta fare un salto al BASE di Milano dal 15 al 17 maggio 2026. Per la sua 16ª edizione, il WeWorld Festival sceglie uno slogan che è un invito all'azione: "Meglio parlarne prima che mai". Tre giorni di attivismo concreto, talk e performance per rimettere i diritti delle donne e delle nuove generazioni esattamente dove devono stare: al centro del dibattito pubblico. È questo il filo rosso che attraversa il programma, dai corpi alla maternità, dalla sessualità all’educazione affettiva, dall’ indipendenza economica alle nuove maschilità, fino al contrasto all’ hate speech e alle disuguaglianze di genere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meglio parlarne prima che mai: a Milano arriva “Unite & Plurali”, tre giorni per rimettere i diritti al centro del futuro Notizie correlate Referendum giustizia: Maurizio Landini a Seriate per rimettere al centro i diritti dei cittadiniLa mobilitazione in vista del prossimo appuntamento referendario fa tappa in provincia di Bergamo con un evento di rilievo nazionale. Leggi anche: Karate, a Vigevano arriva l’Open League Lombardia: tre giorni di gare per i talenti del futuro Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Unite & Plurali — meglio parlarne prima che mai: a Milano il 16° WeWorld Festival - Aise.it; Le primarie come il Fight Club: La prima regola è non parlarne; Ocse, Guerra: giovani e sicurezza? La metà non sa se lavorerà mese prossimo; Fare impresa, i costi che si pagano su relazioni ed emozioni. Meglio parlarne prima che mai: a Milano arriva Unite & Plurali, tre giorni per rimettere i diritti al centro del futuroDal 15 al 17 maggio torna il WeWorld Festival al BASE: talk, performance e attivismo per parlare di corpi, nuove maschilità e cittadinanza oltre ogni pregiudizio ... ilgiorno.it Nel percorso adottivo non è raro che ci siano momenti in cui ci si sente soli, anche quando si sta facendo del proprio meglio Parlarne, confrontarsi, avere un riferimento cambia il modo in cui si affrontano le difficoltà. Noi di Associazione Ariete ci siamo! S - facebook.com facebook