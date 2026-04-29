Meglio parlarne prima che mai | a Milano arriva Unite & Plurali tre giorni per rimettere i diritti al centro del futuro

Da ilgiorno.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano dal 15 al 17 maggio 2026 si svolge “Unite & Plurali”, un evento di tre giorni dedicato a mettere al centro i diritti e le differenze. L’evento si tiene presso il BASE e rappresenta un momento di confronto e riflessione su temi legati all’inclusione e alla tutela dei diritti delle diverse comunità. L’iniziativa coinvolge diverse realtà e figure impegnate nel promuovere l’uguaglianza.

Volete sapere cosa significa oggi essere "Unite & Plurali"? Basta fare un salto al BASE di Milano dal 15 al 17 maggio 2026. Per la sua 16ª edizione, il WeWorld Festival  sceglie uno slogan che è un invito all'azione: "Meglio parlarne prima che mai". Tre giorni di attivismo concreto, talk e performance per rimettere i diritti delle donne e delle nuove generazioni  esattamente dove devono stare: al centro del dibattito pubblico. È questo il filo rosso che attraversa il programma, dai corpi alla maternità, dalla sessualità all’educazione affettiva, dall’ indipendenza economica alle nuove maschilità, fino al contrasto all’ hate speech e alle disuguaglianze di genere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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