Karate a Vigevano arriva l’Open League Lombardia | tre giorni di gare per i talenti del futuro
Il torneo di karate Adidas Open League Lombardia arriva a Vigevano perché gli organizzatori vogliono offrire ai giovani atleti un’occasione di confronto. Dal 20 al 22 febbraio, il PalaElachem si trasforma in un grande campo di gara per i talenti emergenti del settore. Durante le tre giornate, centinaia di ragazzi provenienti da diverse regioni si sfideranno in competizioni che mirano a scoprire i futuri campioni italiani.
Dal 20 al 22 febbraio il karate giovanile italiano fa tappa in Lombardia. Al PalaElachem di Vigevano, in provincia di Pavia, andrà in scena l’Adidas Open League Lombardia, appuntamento del circuito nazionale FIJLKAM dedicato alle categorie giovanili e ormai diventato uno dei passaggi più importanti della stagione per chi punta a crescere nel panorama nazionale. Dopo la tappa senior di Padova, il circuito torna infatti con un evento riservato alle classi U14, Cadetti (U16), Juniores (U18) e Under 21, organizzato dal Comitato Regionale Lombardia FIJLKAM insieme alla ASD Italian Open. I numeri raccontano bene la dimensione della manifestazione: circa 1.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Karate: il calendario internazionale del 2026. La Premier League arriva a Roma
Il 2026 si apre con un calendario ricco di eventi internazionali nel mondo del karate, tra cui la tanto attesa Premier League che si terrà a Roma.
Laura Abenante vince il bronzo alla Open League Senior di karate
Laura Abenante dell’Accademia Karate Casentino ha conquistato il terzo posto alla Open League Senior di karate a Padova, il primo appuntamento del 2026 del circuito italiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
KARATE - L’atleta del Centro Karate Riccione trionfa all’Open League Master negli Emirati Arabi Uniti. Successo internazionale che conferma l’eccellenza della scuola riccionese facebook
Il campione del Centro Karate Riccione domina l’Open League Master #Riccione #Sport x.com