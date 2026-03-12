Referendum giustizia | Maurizio Landini a Seriate per rimettere al centro i diritti dei cittadini
A Seriate, in provincia di Bergamo, si tiene un evento di rilievo nazionale legato al referendum sulla giustizia. Maurizio Landini partecipa alla manifestazione per sostenere i diritti dei cittadini e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla consultazione popolare. L’appuntamento si inserisce in un percorso di mobilitazione che coinvolge diverse città italiane in vista del voto.
La mobilitazione in vista del prossimo appuntamento referendario fa tappa in provincia di Bergamo con un evento di rilievo nazionale. Martedì 17 marzo, alle 9:30, il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini sarà al Cineteatro Gavazzeni di Seriate in via Carlo Cattaneo 1 per l’incontro pubblico “Perché votare No alla legge Meloni-Nordio”. Al centro dell’incontro c’è la volontà di approfondire i cambiamenti che la riforma introdurrebbe nell’ordinamento giudiziario e i potenziali rischi per la separazione dei poteri. Il voto sulla giustizia non deve restare un tema confinato alle aule di tribunale, ma diventare oggetto di una scelta consapevole che tocchi direttamente la tutela dei diritti dei cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
