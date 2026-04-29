Medici scambiano occlusione intestinale per gastroenterite Giada muore a 4 anni a Bologna | confermate condanne

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato le condanne relative alla morte di una bambina di quattro anni avvenuta nel 2020. La decisione riguarda medici che avevano diagnosticato una gastroenterite, mentre in realtà si trattava di un’ostruzione intestinale. La vicenda ha portato alla condanna dei professionisti coinvolti, dopo che sono stati accertati gli errori nella diagnosi e nella gestione del caso.

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato le condanne per la morte di Giada Carol Turchet, morta a 4 anni nel 2020. I medici avrebbero scambiato una grave occlusione intestinale per una gastroenterite, ritardando la diagnosi e compromettendo la possibilità di salvarla.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio di Giulio Giaccio, condanne a 30 anni confermate in Appello: “Ma non fu camorra”Giulio Giaccio venne ucciso nel 2000 per uno scambio di persona: credevano fosse un "Salvatore", presunto amante della sorella di un affiliato al... Malore improvviso, Giada muore a 45 anniSe ne è andata Giada Zoli, colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo nella serata di lunedì. Panoramica sull’argomento Va in ospedale per un’occlusione intestinale, 47enne muore dopo due interventi: indagati 4 medici ad AgrigentoSecondo quanto ricostruito finora, il 47enne aveva accusato forti dolori addominali ed era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Agrigento e quindi sottoposto ad un intervento ... fanpage.it Arriva al pronto soccorso in gravi condizioni, operata d’urgenza: i medici salvano paziente di quasi 100 anniUna paziente di quasi 100 anni è stata operata con successo ad Alessandria per una grave occlusione intestinale. Dopo l’intervento chirurgico d’urgenza, la signora si è ripresa rapidamente ed è stata ... fanpage.it