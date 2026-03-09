Chi è Veruska d' Angelo l' assistente sociale della famiglia nel bosco denunciata per negligenza | Ostile viola codice deontologico

Veruska d'Angelo, assistente sociale della famiglia nel bosco, è stata denunciata per negligenza e accusata di comportamenti ostili e violazioni del codice deontologico. I genitori, Nathan e Catherine, sostengono che la professionista si sia avvicinata al caso con un atteggiamento negativo. La vicenda riguarda l'intervento sociale svolto nel contesto familiare e le contestazioni riguardano il modo in cui sono stati gestiti alcuni aspetti della situazione.

