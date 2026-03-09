Chi è Veruska d' Angelo l' assistente sociale della famiglia nel bosco denunciata per negligenza | Ostile viola codice deontologico

Veruska d'Angelo, assistente sociale della famiglia nel bosco, è stata denunciata per negligenza e accusata di comportamenti ostili e violazioni del codice deontologico. I genitori, Nathan e Catherine, sostengono che la professionista si sia avvicinata al caso con un atteggiamento negativo. La vicenda riguarda l'intervento sociale svolto nel contesto familiare e le contestazioni riguardano il modo in cui sono stati gestiti alcuni aspetti della situazione.

Secondo i genitori Nathan e Catherine la professionista si sarebbe avvicinata al caso già con un atteggiamento prevenuto basato su un orientamento ideologico Al centro della vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli c’è Veruska D’Angelo, l’assistente sociale incaricata dal Tribunale di segu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

