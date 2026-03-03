Mazzette per rifare le strade di Roma chiesto il rinvio a giudizio per Mr Asfalto e altri 37 indagati

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 37 persone coinvolte in un’indagine sulle tangenti legate ai lavori di manutenzione delle strade di Roma. Tra gli indagati ci sono anche figure note come “Mr. Asfalto” e altri soggetti coinvolti nel sistema di corruzione. L’inchiesta riguarda pagamenti illeciti per rifare le strade della capitale.