Mazzette per rifare le strade di Roma chiesto il rinvio a giudizio per Mr Asfalto e altri 37 indagati
La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 37 persone coinvolte in un’indagine sulle tangenti legate ai lavori di manutenzione delle strade di Roma. Tra gli indagati ci sono anche figure note come “Mr. Asfalto” e altri soggetti coinvolti nel sistema di corruzione. L’inchiesta riguarda pagamenti illeciti per rifare le strade della capitale.
La Procura chiede il processo per 37 indagati nell’inchiesta sulle mazzette per la manutenzione stradale. Contestate corruzione, frodi e associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fondi della Comunità montana, chiesto il rinvio a giudizio per Quadrini e altri indagatiSecondo la Procura di Cassino, le risorse dell’ente sarebbero state utilizzate per finalità estranee agli scopi istituzionali.
Corruzione in appalti strade a Roma, chiesto rinvio a giudizio per l’imprenditore Mirko Pellegrini(Adnkronos) – La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditore Mirko Pellegrini, noto come ‘Mister Asfalto’, e altre 37 fra...