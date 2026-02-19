Il Panathinaikos ha vinto contro l'Iraklis, qualificandosi per la finale di Coppa di Grecia. La partita, giocata ieri sera, si è conclusa con un punteggio di 91-61 grazie a un'ottima prestazione dei padroni di casa. La squadra ha sfruttato al massimo i contrattacchi e ha dominato sotto canestro, impedendo agli avversari di avvicinarsi nel punteggio. L’Iraklis ha faticato a trovare ritmo e ha commesso troppe palle perse. Ora il Panathinaikos si prepara alla sfida con l'Olympiacos.

Nel contesto della Coppa di Grecia, Panathinaikos ha imposto la propria autorità in semifinale contro Iraklis, chiudendo l’incontro sul punteggio di 91-61 e imponendo un parziale di 22-7 nel primo periodo. Questa cornice ha definito l’andamento della partita e sottolineato la solidità difensiva della squadra allenata da Ergin Ataman, pronta a confrontarsi nella finale contro Olympiacos. Per la squadra di casa, TJ Shorts ha realizzato 13 punti, seguito da Rogkavopoulos con 11 e Mitoglou con 10. Da sottolineare Nigel Hayes-Davis, che ha chiuso con 9 punti in soli 14 minuti di impiego, nonostante la concomitanza di 5 falli commessi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Panathinaikos batte Iraklis e vola in finale di Coppa di Grecia: sfida con l'Olympiacos

Olympiacos batte AEK e vola in finale di Coppa di GreciaL'Olympiacos ha vinto contro l'AEK e si è qualificato per la finale della Coppa di Grecia, grazie a una prestazione solida e un punteggio finale di 81-67.

Vittoria agrodolce dell'Olympiacos in Coppa di Grecia: supera il Maroussi, ma perde Milutinov per infortunioL'Olympiacos ha vinto contro il Maroussi nella partita di Coppa di Grecia, ma il risultato è accompagnato da una brutta notizia: Milutinov si è infortunato durante il match.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.