? Cosa sapere Polizia e Finanza bloccano 7,5 milioni di dollari in criptovalute a Bologna.. Il caso Voltaiko ha coinvolto 6mila risparmiatori tramite un sistema Ponzi green.. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna hanno bloccato oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute durante l’operazione Cagliostro, smantellando un sistema Ponzi transnazionale legato al caso Voltaiko che ha colpito circa 6mila risparmiatori italiani. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bologna, hanno portato al sequestro di valuta virtuale per cifre mai viste prima in Italia. Il colpo alle finanze dei criminali è il culmine di un percorso investigativo iniziato nell’ottobre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maxi truffa green: 7,5 milioni di crypto bloccati a Bologna

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