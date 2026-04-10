Operazione Atlantica | 12 milioni bloccati contro i truffatori crypto

Le autorità di Regno Unito, Stati Uniti e Canada hanno avviato un’operazione congiunta che ha portato al blocco di 12 milioni di dollari. L’intervento mira a fermare le reti criminali coinvolte in truffe e phishing legate agli investimenti in criptovalute. L’azione si è concentrata sulle attività illegali che sfruttano le piattaforme digitali per frodare gli investitori. Nessun dettaglio sulle singole persone o entità coinvolte è stato comunicato.

Le autorità di Regno Unito, Stati Uniti e Canada hanno lanciato una manovra transnazionale coordinata per colpire le reti criminali specializzate nel phishing e nelle truffe legate agli investimenti in criptovalute. L’operazione, denominata Atlantica, punta a bloccare i capitali illeciti prima che vengano dispersi attraverso i canali della blockchain, coinvolgendo partner tecnologici come Chainalysis per monitorare i flussi in tempo reale. Il bilancio iniziale fornito dalla National Crime Agency rivela l’entità del fenomeno: oltre 20.000 persone sono state individuate come vittime di questi attacchi, con più di 20.000 indirizzi di wallet segnalati dalle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Operazione Atlantica: 12 milioni bloccati contro i truffatori crypto Maxi-operazione contro una rete di truffatori a Roma: ecco come hanno rubato centinaia di migliaia di euroCosì operava la rete di 71 truffatori online che tra telefonate e annunci ha sottratto centinaia di migliaia di euro. Fiera Milano entra in Stipa. Operazione da 12 milioni: “Nuova fase di crescita”Fiera Milano punta sull': acquisito il 51% di Stipa per 12,1 milioni Fiera Milano ha siglato un accordo strategico per l'acquisizione del 51% di...