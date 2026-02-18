Prodotti non idonei al contatto con gli alimenti | scatta il maxi sequestro da 10 mila pezzi

La guardia di finanza ha sequestrato oltre 10 mila prodotti considerati non idonei al contatto con gli alimenti, a causa di rischi per la salute pubblica. Durante un controllo in un negozio di San Pietro Vernotico, i militari hanno trovato merce che non rispettava le norme di sicurezza alimentare, tra cui confezioni prive di etichette chiare e materiali potenzialmente contaminanti.

SAN PIETRO VERNOTICO - Oltre 10 mila prodotti, che sarebbero andati a contatto con gli alimenti, sequestrati in un esercizio commerciale dalla guardia di finanza, in quanto ritenuti non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. È accaduto nei giorni scorsi, nel corso di una attività di servizio rivolte alla "tutela dei consumatori". Il sequestro è stato operato dalle fiamme gialle di San Pietro Vernotico, che hanno eseguito un controllo mirato finalizzato al contrasto dell'illecita commercializzazione di prodotti Al termine dei necessari approfondimenti investigativi le fiamme gialle hanno segnalato alla Asl di Brindisi il titolare dell'esercizio interessato dal controllo.